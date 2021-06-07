Дзюба сравнил себя с персонажем из сериала "Друзья"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Футболист Артем Дзюба является большим поклонником американской комедии "Друзья". На своей странице в соцсети Instagram он опубликовал пост о выходе продолжения ситкома.

"Навсегда в моем сердце", – подписал фотографию игрок.

Поклонники футболиста тут же поинтересовались у своего кумира, с каким из персонажей сериала он себя ассоциирует. На что Дзюба ответил, что больше похож на Росса.

Ранее поклонники Артема Дзюбы умилились новым видео с его участием. Футболиста сняли с малышом на руках. Болельщики попросили спортсмена сфотографироваться с ребенком.