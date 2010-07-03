Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:41

Загитова удержала лидерство в рейтинге ISU

спорт

11:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сохранила первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев, сообщает пресс-служба ISU.

В активе 16-летней спортсменки, которая проводит второй сезон во взрослой карьере, 4510 баллов. За ее плечами победа на чемпионате мира, серебро чемпионата Европы и финала Гран-при.

Второе место досталось японке Сатоко Мияхара, набравшей 3459 очков, а третье – россиянке Евгении Медведевой, чей результат составил 3384 балла.

Серебряный призер Универсиады-2019 Станислава Константинова стала девятой, а чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова – десятой.

Кроме того, россиянин Михаил Коляда поднялся на третье место, а возглавил таблицу американец Натан Чен. Второе место занял японец Сема Уно.

В зачете спортивных пар лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В их активе 4042 балла. Вторыми идут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, третьими – россияне Наталья Забияко и Александр Энберт.

В зачете танцевальных дуэтов лучшими среди спортсменов из РФ стали Александра Степанова и Иван Букин, занявшие четвертое место. На первом – американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью.

В конце марта Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Японии. С победой ее поздравил Владимир Путин. Евгении Медведевой досталась бронза.

Читайте также

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика