Загитова удержала лидерство в рейтинге ISU

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сохранила первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев, сообщает пресс-служба ISU.
В активе 16-летней спортсменки, которая проводит второй сезон во взрослой карьере, 4510 баллов. За ее плечами победа на чемпионате мира, серебро чемпионата Европы и финала Гран-при.
Второе место досталось японке Сатоко Мияхара, набравшей 3459 очков, а третье – россиянке Евгении Медведевой, чей результат составил 3384 балла.
Серебряный призер Универсиады-2019 Станислава Константинова стала девятой, а чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова – десятой.
Кроме того, россиянин Михаил Коляда поднялся на третье место, а возглавил таблицу американец Натан Чен. Второе место занял японец Сема Уно.
В зачете спортивных пар лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В их активе 4042 балла. Вторыми идут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, третьими – россияне Наталья Забияко и Александр Энберт.
В зачете танцевальных дуэтов лучшими среди спортсменов из РФ стали Александра Степанова и Иван Букин, занявшие четвертое место. На первом – американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью.
В конце марта Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Японии. С победой ее поздравил Владимир Путин. Евгении Медведевой досталась бронза.
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