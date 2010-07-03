Загитова удержала лидерство в рейтинге ISU

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сохранила первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев, сообщает пресс-служба ISU.

В активе 16-летней спортсменки, которая проводит второй сезон во взрослой карьере, 4510 баллов. За ее плечами победа на чемпионате мира, серебро чемпионата Европы и финала Гран-при.

Второе место досталось японке Сатоко Мияхара, набравшей 3459 очков, а третье – россиянке Евгении Медведевой, чей результат составил 3384 балла.

Серебряный призер Универсиады-2019 Станислава Константинова стала девятой, а чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова – десятой.

Кроме того, россиянин Михаил Коляда поднялся на третье место, а возглавил таблицу американец Натан Чен. Второе место занял японец Сема Уно.

В зачете спортивных пар лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В их активе 4042 балла. Вторыми идут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, третьими – россияне Наталья Забияко и Александр Энберт.

В зачете танцевальных дуэтов лучшими среди спортсменов из РФ стали Александра Степанова и Иван Букин, занявшие четвертое место. На первом – американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью.

В конце марта Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Японии. С победой ее поздравил Владимир Путин. Евгении Медведевой досталась бронза.

