Известные спортсмены выступят в рамках Весеннего фестиваля спорта на ВДНХ 10 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Известные спортсмены выступят в Доме культуры ВДНХ 10 апреля в рамках Весеннего фестиваля спорта, передает пресс-служба департамента спорта Москвы.
"На ВДНХ продолжается Весенний фестиваль спорта. Известные спортсмены, олимпийские чемпионы и экстремалы рассказывают все самое интересное и важное о своих спортивных дисциплинах. Зрителей ждут бесплатные лекции, попасть на которые может любой желающий", – говорится в сообщении.
В частности, в 16:00 известная фигуристка Ирина Слуцкая проведет лекцию "Фигурное катание как смысл жизни. Как начать свой путь в этом виде спорта и к чему быть готовым", где расскажет о своей карьере, трудностях и неудачах.
А в 18:30 лекцию "Триатлон сегодня. Поверь в себя и найди друзей" проведет журналист и блогер Александра Воскресенская – амбассадор серии российских стартов по триатлону Ironstar и неоднократная участница международных соревнований Ironman. Она поделится секретами триатлона, а также расскажет, как этот вид спорта поможет найти новых друзей.
Для того чтобы попасть на лекции, необходимо зарегистрироваться на сайте Timepad. Кроме того, лекции будут доступны на YouTube-канале "Московского спорта".
Фестиваль спорта на ВДНХ проходит с 27 апреля по 22 мая. Организаторами проекта выступает автономная некоммерческая организация "Московский спорт" и ВДНХ при поддержке департамента спорта.
В рамках проекта запланировано проведение 14 лекций от спортсменов, которые представляют скейтбординг, велоспорт (BMX, MTB), вейкбординг, футбол, баскетбол, фигурное катание, шахматы, скалолазание, воркаут, бег, йогу. По мнению организаторов, это будет стимулировать горожан заниматься спортом.
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