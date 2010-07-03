Эксперт оценил шансы "Зенита" и "Краснодара" на выход в четвертьфинал ЛЕ

Бывший спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов оценил шансы российских клубов на выход в четвертьфинальную стадию Лиги Европы.
Россию в турнире представляют два клуба – "Зенит" и "Краснодар". Петербургский клуб в 1/8 финала сыграет с "Вильярреалом", а краснодарский – с "Валенсией".
По мнению функционера, вероятность выхода "Зенита" в следующую стадию турнира составляет 70%. У "быков" задача сложнее – их ждут два тяжелых матча, и шансы у обеих команд на продолжение выступления в ЛЕ примерно равны.
Вместе с тем Попов считает, что вероятность выхода российских клубов в полуфинал турнира крайне мала, поскольку состав участников в нынешнем плей-офф "слишком крепкий".
"Надеяться можно, как все сложится в итоге, никто не знает. Думаю, в этот раз у наших команд немного шансов на то, чтобы пройти настолько далеко в Лиге Европы. В настоящий момент они просто не укомплектованы так хорошо и не демонстрируют такой качественный футбол, как ЦСКА и "Зенит" в годы своих побед в Кубке УЕФА", – приводит RT слова Попова.
Первые матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут в четверг, 7 марта. "Зенит" сыграет с "Вильярреалом" в родных стенах, а "Краснодар" отправится в гости к "Валенсии". Матчи начнутся в 21:00 и 23:00 соответственно.
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