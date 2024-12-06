FIFA временно запретила футбольным клубам ЦСКА и "Химки" приобретать игроков

Фото: телеграм-канал "ПФК ЦСКА"

Международная федерация футбола (FIFA) запретила переходы новых игроков в московский ЦСКА и подмосковные "Химки" на протяжении трех трансферных окон, то есть до лета 2026 года. Об этом говорится на сайте федерации.

Для ЦСКА отсчет запрета на регистрацию новых игроков начинается с 14 ноября 2024 года, для "Химок" же – с 15 ноября.

При этом генеральный директор "Химок" Николай Оленев в беседе с ТАСС опроверг длительность запрета на переход новых игроков. Кроме того, он сообщил, что трансферный бан, наложенный на клуб, связан с переходом шведского полузащитника Бесарда Сабовича.

"В данный момент по линии FIFA на клуб наложен один запрет на регистрацию игроков и он является временным. Дело касается ситуации с Бесардом Сабовичем. С нашей стороны была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов", – подчеркнул Оленев.

Он добавил, что после долгого процесса рассмотрения дела международный суд встал на сторону футболиста.

"Вы знаете, сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе. Какие-либо дополнительные санкции на клуб не накладывались", – заключил гендиректор "Химок".

Ранее бразильского защитника ЦСКА Виллиана Рошу дисквалифицировали на три матча Российской Премьер-лиги. Такое решение было принято из-за агрессивного поведения футболиста в отношении соперника и официального лица матча. Тем не менее Роша может оспорить дисквалификацию.