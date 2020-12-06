Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "ВЭБ Арена", завершилась со счетом 2:2.

В составе красно-синих отличились Никола Влашич и Илья Шкурин. У гостей голы оформили Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов.

Подопечные Виктора Гончаренко опустились на третью строчку в турнирной таблице. "Химки располагаются на 12-м месте.

Ранее Станислав Черчесов поставил защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева на первое место в списке номинантов премии "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому футболисту (до 21 года).