Стартовал второй этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу

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Стартовал второй этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Болельщики могут подать заявку на покупку на официальном сайте турнира.

Второй этап разделен на два периода. Первый будет проходить по 31 января – билеты будут распределять посредством случайной жеребьевки.

Болельщики могут подать заявки на приобретение билетов на все встречи, кроме матчей открытия и финала. Деть подачи заявки не играет роли, так как все потенциальные покупатели будут иметь равные шансы на успех. Если число заявок превысит количество доступных мест, билеты распределят с помощью случайной жеребьевки.

Второй период будет проходить с 13 марта по 3 апреля. В это время оставшиеся билеты будут распродавать в порядке живой очереди на сайте FIFA.

Также можно подать заявку на "билеты болельщика" и "билеты болельщика на возможные матчи определенной команды", предоставленные каждой из 32 команд – участниц чемпионата мира.

По первым билетам зрители смогут пройти на каждый из трех групповых матчей своей команды. Обладателям второго типа билетов будет доступен каждый из четырех матчей раунда плей-офф, в которых потенциально может принять участие нужная команда.

Определен состав всех групп на ЧМ-2018. Сборная России сыграет на чемпионате мира 2018 года с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Команды будут представлять группу А.

Россияне встретятся с Саудовской Аравией в матче открытия 14 июня. Игра состоится в Москве на стадионе "Лужники". С египтянами российская команда сыграют 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург". Матч с командой Уругвая пройдет 25 июня в Самаре.

Действующий чемпион мира Германия сыграет в группе F с Мексикой, Швецией и Кореей. Португалия, которая является чемпионом Европы, попала в квартет B, где сыграет с Испанией, Марокко и Ираном.