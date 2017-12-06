Российские спортсмены смогут выйти под флагом страны на закрытии Олимпиады

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Российские спортсмены, допущенные до участия в Играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году, смогут пройти под флагом страны на церемонии закрытия.
Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, передает РИА Новости.
Накануне вечером стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх. Кроме того, организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.
Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.
Незадолго до того, как исполком должен был принять решение, допинговый скандал вокруг российских спортсменов получил новое развитие. По итогам работы комиссии, сборную России лишили 11 наград Игр в Сочи. Таким образом наша страна сошла с первого места в медальном зачете домашних Игр. Также все лишенные медалей спортсмены получили пожизненное отстранение от соревнований.
Коме того, WADA подтвердило подлинность данных из базы о допинге в России, предоставленной бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.
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