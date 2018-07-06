Бывший футболист московского "Динамо" Ташаев перешел в "Спартак"

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Полузащитник Александр Ташаев подписал контракт с клубом "Спартак", ранее футболист играл за московское "Динамо". О прибавлении в рядах красно-белых сообщила пресс-служба команды.

Представители "Спартака" не сообщили, на какой срок заключено соглашение с 24-летним футболистом. Они отметили, что спортсмен будет играть под 88 номером.

Ташаев выступал за "Динамо" с 2014 года, его контракт с клубом должен был истечь в 2020 году. В 27 играх чемпионата России сезона-2017/18 он забил семь мячей и сделал семь голевых передач. Футболист попал в расширенный состав национальной сборной для подготовки к ЧМ-2018. В окончательную заявку он не вошел.