Российские хоккеисты сыграют с Канадой в финале юниорского ЧМ

Фото: fhr.ru
Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в полуфинале юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет).
Игра в США завершилась со счетом 6:5 в пользу россиян. При этом россияне выигрывали по ходу матча 6:3.
Шайбами отметились Даниил Лазуткин и Матвей Мичков, по дублю оформили Никита Чибриков и Иван Мирошниченко.
В финале турнира Россия сыграет с командой Канады 7 мая. Финны поборются за бронзу со шведами.
Руководство Международной федерации хоккея ранее утвердило форму сборной России на чемпионата мира в Риге.