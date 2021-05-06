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Спорт

07:37

Российские хоккеисты сыграют с Канадой в финале юниорского ЧМ

спорт

Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в полуфинале юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет).

Игра в США завершилась со счетом 6:5 в пользу россиян. При этом россияне выигрывали по ходу матча 6:3.

Шайбами отметились Даниил Лазуткин и Матвей Мичков, по дублю оформили Никита Чибриков и Иван Мирошниченко.

В финале турнира Россия сыграет с командой Канады 7 мая. Финны поборются за бронзу со шведами.

Руководство Международной федерации хоккея ранее утвердило форму сборной России на чемпионата мира в Риге.

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