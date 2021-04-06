В МОК не получали от КНДР официального отказа от участия в Олимпиаде

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КНДР не обращалась в Международный олимпийский комитет с официальным отказом от участия в Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС рассказали в МОК.
О том, что сборная КНДР не поедет на Игры, 6 апреля сообщило южнокорейское агентство "Ренхап". Заявленная причина – нежелание подвергать спортсменов риску заразиться коронавирусной инфекцией.
В МОК отметили, что эту новость необходимо рассматривать в контексте.
"К сожалению, НОК КНДР, несмотря на несколько просьб МОК, не смог провести телефонную конференцию, в ходе которой также должна была обсуждаться ситуация с COVID-19 в Северной Корее", – сообщили в комитете.
В организации добавили, что официальная информация от НОК КНДР об освобождении их от обязанности участвовать в Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией не поступала.
Олимпиада в Токио должна была проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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