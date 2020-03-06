Баскетболисты ЦСКА победили греческий "Панатинаикос" и вышли в плей-офф Евролиги

Фото: EPA/TASS/SERGEI ILNITSKY

Московский ЦСКА смог одержать победу над греческим "Панатинаикосом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. По результатам игры "армейцы" гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

Как пишет РИА Новости, встреча состоялась в Афинах. Итоговый счет матча – 97:66 в пользу баскетболистов ЦСКА.

В составе "армейцев" самым результативным игроком на площадке был Дарран Хиллиард. Баскетболист набрал за матч 21 очко. У греческой команды лучшим стал Дешон Томас с 12 очками.

Известно, что ЦСКА одержал 19 победу в 28 матчах текущего сезона. "Панатинаикос" потерпел 14 поражений и 14 раз победил.

Ранее "Химки" обыграли УНИКС в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. При этом соперник подмосковной команды даже не вышел за 100 очков.