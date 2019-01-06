Московский ЦСКА победил минское "Динамо" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский ЦСКА обыграл минское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Среди российских хоккеистов заброшенными шайбами отметились Артем Блажиевский (на 15-й минуте матча) и Максим Шалунов (на 33-й минуте). В составе их соперников шайбу на 56-й минуте встречи удалось забить Патрику Уиркошу.

Для московского клуба победа над "Динамо" стала шестой подряд в КХЛ. Благодаря ей ЦСКА первым гарантировал себе участие в плей-офф текущего сезона КХЛ. В настоящее время армейцы занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. В 45 матчах им удалось набрать 78 очков.

В следующем игре ЦСКА в гостях встретится с ярославским "Локомотивом". Матч пройдет 8 января. В этот же день минское "Динамо" примет братиславский "Слован".