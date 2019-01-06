Российский флаг не попал в видеоролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский флаг не попал в видеоролик с благодарственным обращением к болельщикам по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде.

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ — #WorldJuniors (@HC_WJC) 6 января 2019 г.



"Вы снова сделали это. Спасибо жителям Ванкувера и Виктории, всем канадцам и всем болельщикам из других уголков мира. Вы смогли вписать этот турнир в историю", — говорится в подписи к 20-секундному видео в Twitter.

В ролике демонстрируются девять из десяти флагов стран-участниц.

Ранее российская сборная завоевала бронзовые медали, победив на турнире швейцарцев – 5:2. Золото выиграли финны, обыгравшие в финальном матче американцев - 3:2.

В символическую сборную турнира вошли два россиянина – нападающий Григорий Денисенко и защитник Александр Романов.