Чемпионат по аэротрубным дисциплинам впервые пройдет в России

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Первый официальный чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта состоится с 6 по 9 декабря в аэродинамическом комплексе FREEZONE. Мероприятие пройдет под эгидой Федерации парашютного спорта России.

В соревнованиях будут представлены все основные дисциплины:

Dynamic 2-way (динамические двойки)

Dynamic 4-way (динамические четверки)

Solo Freestyle (Фристайл)

FS 2-way (горизонтальные двойки)

FS 4-way (горизонтальные четверки)

FS 6-way (горизонтальные шестерки)

VFS 2-way (вертикальные двойки)

VFS 4-way (вертикальные четверки)

Участие в соревнованиях примут спортсмены со всей России. Среди участников такие именитые спортсмены, как Михаил Разомазов, Александр Рагулин, Ольга Бакулина, действующие рекордсмены Европы команда-четверка "Черная кошка" и другие.

По итогам выступлений будет сформирована спортивная сборная команда России для выступления на чемпионате Европы по аэротрубным дисциплинам в апреле 2018 года в Норвегии.

Аэротрубные дисциплины были признаны Международной Авиационной Федерацией (FAI) в 2014 году. На следующий год впервые прошел официальный чемпионат мира в аэротрубе. в 2017 году аэротрубные дисциплины официально признало министерство спорта России, включив их во Всероссийский реестр видов спорта.