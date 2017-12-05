Чемпионат по аэротрубным дисциплинам впервые пройдет в России

Фото: предоставлено организаторами
Первый официальный чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта состоится с 6 по 9 декабря в аэродинамическом комплексе FREEZONE. Мероприятие пройдет под эгидой Федерации парашютного спорта России.
В соревнованиях будут представлены все основные дисциплины:
По итогам выступлений будет сформирована спортивная сборная команда России для выступления на чемпионате Европы по аэротрубным дисциплинам в апреле 2018 года в Норвегии.
Аэротрубные дисциплины были признаны Международной Авиационной Федерацией (FAI) в 2014 году. На следующий год впервые прошел официальный чемпионат мира в аэротрубе. в 2017 году аэротрубные дисциплины официально признало министерство спорта России, включив их во Всероссийский реестр видов спорта.
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