Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

5 декабря, 19:14

Чемпионат по аэротрубным дисциплинам впервые пройдет в России

спорт

Фото: предоставлено организаторами

Первый официальный чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта состоится с 6 по 9 декабря в аэродинамическом комплексе FREEZONE. Мероприятие пройдет под эгидой Федерации парашютного спорта России.

В соревнованиях будут представлены все основные дисциплины:

  • Dynamic 2-way (динамические двойки)
  • Dynamic 4-way (динамические четверки)
  • Solo Freestyle (Фристайл)
  • FS 2-way (горизонтальные двойки)
  • FS 4-way (горизонтальные четверки)
  • FS 6-way (горизонтальные шестерки)
  • VFS 2-way (вертикальные двойки)
  • VFS 4-way (вертикальные четверки)

Участие в соревнованиях примут спортсмены со всей России. Среди участников такие именитые спортсмены, как Михаил Разомазов, Александр Рагулин, Ольга Бакулина, действующие рекордсмены Европы команда-четверка "Черная кошка" и другие.

По итогам выступлений будет сформирована спортивная сборная команда России для выступления на чемпионате Европы по аэротрубным дисциплинам в апреле 2018 года в Норвегии.

Аэротрубные дисциплины были признаны Международной Авиационной Федерацией (FAI) в 2014 году. На следующий год впервые прошел официальный чемпионат мира в аэротрубе. в 2017 году аэротрубные дисциплины официально признало министерство спорта России, включив их во Всероссийский реестр видов спорта.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать