В Москве появилась электронная база спортивных тренеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Электронная база спортивных тренеров Москвы появилась на портале mos.ru. Она включает в себя резюме более 4,4 тысячи специалистов. Посмотреть их в режиме онлайн теперь может любой желающий.

Как сообщили в пресс-службе департамента спорта и туризма, родители смогут заранее узнать, кто будет тренировать их детей в спортивных школах. В базе есть данные об образовании, стаже и месте работы тренера. На основе этих сведений для каждого специалиста составлен персональный рейтинг от нуля до 10.

Резюме присылают не сами тренеры, а отделы кадров спортивных школ. Перед публикацией на портале данные проходят проверку, отмечает портал мэра и правительства Москвы.

Каждому специалисту можно написать письмо и задать вопросы, касающиеся особенностей того или иного спортивного направления, а также узнать требования для поступления в спортшколу.

Ранее в июне глава департамента образования столицы Исаак Калина предложил заменить уроки физической культуры после восьмого класса на секции по различным видам спорта. По его мнению, физическая культура у детей должна формироваться в младшей и средней школе.

Еще одно предложение главы депобразования Москвы – засчитывать занятия в спортивных учреждениях за занятия физкультурой в школе.

Столичные власти планируют потратить более 38 миллиардов рублей на развитие спорта и реализацию спортивных мероприятий на территории города в 2018 году.

Ранее сообщалось, что число занимающихся спортом москвичей за шесть лет возросло вдвое. По итогам 2016 года количество москвичей, систематически занимающихся физической культурой, достигло 3,96 миллиона человек. Среди них 45,8 тысячи граждан с ограниченными возможностями.

Популярность спорта и здорового образа жизни выросла, в первую очередь, за счет развития общедоступной спортивной инфраструктуры, включая создание условий для занятий физкультурой на открытом воздухе. Сегодня спортивные сооружения Москвы могут единовременно принять 467 тысяч человек, что практически в два раза больше, чем в 2010 году.

Также на популярность отрасли повлияло активное вовлечение молодежи в спортивную жизнь города за счет развития новых видов спорта, таких как воркаут, самокатный спорт, футбольный фристайл, паркур и другие. Также часто стали проводиться массовые спортивные мероприятия.