Киселева поддержала инициативу Разворотневой о бесплатных секциях для детей

Фото: пресс-служба Марии Киселевой
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Мария Киселева поддержала инициативу Светланы Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей.
Как заявила член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, занятия в спортивных секциях и творческих кружках необходимо сделать бесплатными для детей и учащейся молодежи. Для этого она призывает возводить новые современные культурно-досуговые центры и бассейны, а там, где такой возможности нет – компенсировать родителям стоимость платы за детские занятия в коммерческих досуговых центрах.
Правозащитница уверена, что подобный подход к воспитанию нового поколения поможет детям найти свой путь в жизни и раскрыть их потенциал.
"Моя спортивная карьера началась с детской секции в бассейне недалеко от дома, где жила наша семья. Родители отдали меня на плавание вместе с братом — для общего физического развития, ни о каком большом спорте тогда речи не шло. Но со временем хобби превратилось в серьезное занятие. Спорт изменил мою жизнь, сформировал характер, дал возможности и навыки, которые пригодились мне в дальнейшем", – рассказала Киселева.
По мнению спортсменки, участие детей в спортивной жизни страны не должно зависеть от их социального статуса, пола или места жительства.
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