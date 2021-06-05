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Спорт

12:00

Киселева поддержала инициативу Разворотневой о бесплатных секциях для детей

спорт

Фото: пресс-служба Марии Киселевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Мария Киселева поддержала инициативу Светланы Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей.

Как заявила член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, занятия в спортивных секциях и творческих кружках необходимо сделать бесплатными для детей и учащейся молодежи. Для этого она призывает возводить новые современные культурно-досуговые центры и бассейны, а там, где такой возможности нет – компенсировать родителям стоимость платы за детские занятия в коммерческих досуговых центрах.

Правозащитница уверена, что подобный подход к воспитанию нового поколения поможет детям найти свой путь в жизни и раскрыть их потенциал.

"Моя спортивная карьера началась с детской секции в бассейне недалеко от дома, где жила наша семья. Родители отдали меня на плавание вместе с братом — для общего физического развития, ни о каком большом спорте тогда речи не шло. Но со временем хобби превратилось в серьезное занятие. Спорт изменил мою жизнь, сформировал характер, дал возможности и навыки, которые пригодились мне в дальнейшем", – рассказала Киселева.

По мнению спортсменки, участие детей в спортивной жизни страны не должно зависеть от их социального статуса, пола или места жительства.

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