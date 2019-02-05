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18:07

"Краснодар" не включил Мамаева в заявку на матчи Лиги Европы

спорт

18:07

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Фото: Агентство Москва/Кардашов Антон

Футбольный клуб "Краснодар" не включил Павла Мамаева в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с леверкузенским "Байером". Первый матч пройдет 14 февраля в Краснодаре, ответный – 21 февраля в Леверкузене.

В предстоящих матчах "быки" смогут рассчитывать на Станислава Крицюка, Андрея Синицына, Йон-Гудни Фьоулусона, Александра Мартыновича, Уроша Спайича, Кристиана Рамиреса, Николая Маркова, Ивана Таранова, Сергея Петрова, Вандерсона и Юрия Газинского.

Также в список попали Кристоффер Ульссон, Виктор Классон, Кристиан Куэва, Маурисио Перейра, Шарль Каборе, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, Ари, Герман Онугха, Иван Игнатьев.

"Зенит", в свою очередь, не стал исключать Александра Кокорина из заявки на плей-офф Лиги Европы. Сейчас оба игрока находятся в СИЗО по делу о драке.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Им предъявлены обвинения по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Тверской суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 6 февраля.

спорт

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