В отношении российских спортсменов ведется 492 допинговых дела на основе базы LIMS

AP/TASS/Alexander Zemlianichenko

Антидопинговые организации продолжают расследовать 492 дела в отношении российских спортсменов на основе изъятых из московской лаборатории проб и базы данных LIMS, сообщает ТАСС со ссылкой на WADA.

Изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым оказался причастен 751 россиянин. В 63 случаях дела открыли после перепроверки проб, в остальных 730 – после проверки базы LIMS.

Расследования продолжаются по 465 делам. Еще по 27 делам готовятся решения.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада серьезно политизировали большой спорт, чтобы оказывать давление на Россию. Он напомнил, что именно из-за этого российские спортсмены до 2022 года лишены возможности выступать на некоторых международных состязаниях, используя национальную символику, и подчеркнул, что использование спорта в качестве инструмента политического давления прямо противоречит принципам международного спортивного движения.

Министр отметил, что власти РФ предпринимают все необходимые шаги с целью добиться прекращения произвола в отношении российских атлетов и тренеров, а также оказывают им дипломатическую и юридическую поддержку. При этом, по его мнению, России стоит продолжать доказывать, что она никак не заинтересована в допинговых нарушениях, пресекая подобные факты, как только они возникают.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. В системе якобы были зафиксированы факты манипуляций с пробами российских спортсменов.

В итоге суд принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничений истекает 16 декабря 2022 года.

