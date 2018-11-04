"Спартак" на домашнем стадионе проиграл "Уралу"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

"Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Москве на "Открытие-Арене" завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе "Урала" отличились Николай Димитров (29-я минута) и Андрей Панюков (76), у москвичей один гол отыграл Луис Адриано (74).

Для красно-белых это поражение стало уже четвертым подряд в родных стенах. После 13 игр "Спартак" с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре московский клуб 11 ноября на выезде сыграет с "Уфой".