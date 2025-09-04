Стал известен состав сборной России на матч с Иорданией

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Стал известен состав сборной России на футбольный матч с Иорданией. Национальную команду на поле вывел полузащитник Максим Глушенков, который в стартовой заявке обозначен капитаном, сообщается в телеграм-канале российской сборной.

Помимо него, в товарищеской встрече сыграют защитники Илья Вахания, Евгений Морозов, Юрий Горшков, Руслан Литвинов, полузащитники Иван Обляков, Александр Черников, Андрей Мостовой, Дмитрий Баринов, а также нападающий Дмитрий Воробьев. Ворота сборной РФ защищает Александр Максименко.

В заявку на матч в качестве запасных игроков также попали вратарь Денис Адамов, защитники Данил Круговой, Максим Осипенко, Илья Самошников, Александр Сильянов, Матвей Лукин.

Вместе с ними на скамье запасных будут сидеть полузащитники Алексей Батраков, Антон Миранчук, Данил и Кирилл Глебовы, Матвей Кисляк и нападающие Тамерлан Мусаев и Иван Сергеев.

Встреча началась в 20:00 на столичном стадионе "Лукойл Арена". На торжественной церемонии открытия матча выступил Кирилл Астапов, который совместно с хором Сретенского монастыря спел композицию "Жди меня домой".

Перед игрой также прозвучал гимн России в исполнении Юлианны Карауловой. Во время закрытия матча на поле с песней "Третье сентября" выйдет Михаил Шуфутинский.