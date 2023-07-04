Баскетбольная Евролига продлила отстранение российских клубов на следующий сезон

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Баскетбольная Евролига приняла решение продлить отстранение российских клубов от соревнований на сезон-2023/24. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

22 марта 2022 года исполнительный совет акционеров баскетбольной Евролиги дисквалифицировал российские клубы из турниров на сезон-2021/22. Из Евролиги исключили ЦСКА, УНИКС, "Зенит". Из Еврокубка – "Локомотив-Кубань". Причиной этого стал тот факт, что "ситуация на Украине не изменилась в лучшую сторону".

Также сообщалось, что сборная России по футболу не будет принимать участие в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Причина пропуска заключается в решении УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций. – Прим. ред.) отстранить российские клубы и сборную от всех предстоящих турниров.

Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы с аннулированием результатов