Дегтярев поддержал идею организации выходного в случае победы России на ЧМ-2018

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал идею организации выходного для граждан, если сборная России победит на чемпионате мира на футболе, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, двухнедельный опыт проведения мундиаля показывает, что это предложение может быть реализовано. Он подчеркнул, что работодатели могут 16 июля пойти на встречу болельщикам, поскольку такое событие бывает раз в сто лет.

Ранее сообщалось, что в России могут законодательно установить выходные после побед сборной РФ в матчах ЧМ-2018. С поддержкой данной инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, гражданам нужно дать дополнительный выходной в понедельник, чтобы люди смогли отдохнуть.

1 июля сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В серии пенальти российские футболисты одолели команду Испании. В своем следующем матче, который пройдет в Сочи 7 июля, российская сборная встретится с командой Хорватии.