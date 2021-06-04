Саблин предложил разработать единый стандарт организации спортплощадок города

Фото: Виктор Кибус

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин поднял вопрос о едином стандарте организации пространств для занятий спортом в рамках развития социальной инфраструктуры жилых районов города. К таким выводам депутата подтолкнула ситуация с ремонтом скейт-площадки на проспекте Вернадского.

"Ко мне обратились жители проспекта Вернадского с просьбой привести в порядок скейт-площадку возле дома 100А, – отметил Саблин. – Фигуры на площадке изношены, требуют ремонта и небезопасны. Казалось бы, вопрос простой: содержание и ремонт таких объектов – задача муниципалитета".

Скейт-площадки, воркаут-зоны, уличные тренажеры, если вообще учтены, то проходят по документам как элементы дворового или районного благоустройства, заявил Саблин. По его словам, ремонтируют их рабочие-коммунальщики, которые явно не ориентируются на стандарты содержания спортивной инфраструктуры, как это, например, происходит в лицензированных спорткомплексах, на стадионах и т. д.

"Конечно, ситуацию на данной конкретной скейт-площадке мы урегулировали, – сообщил депутат. – Временно ее приведет в порядок районное ГБУ "Жилищник", а затем она будет реконструирована в рамках программы комплексного благоустройства проспекта Вернадского. Соответствующий запрос в департамент капремонта Москвы я направил, проектно-изыскательские работы уже идут. Тем не менее сама ситуация требует законодательного регулирования: неправильно, когда площадки, предназначенные именно для спортивных занятий, по сути выпадают из зоны видимости спортивного регулятора".

Депутат отметил, что у него собран большой перечень локальных спортобъектов, которые нуждаются в реновации – при этом часть даже не оформлены как спортивные.

"В каждом районе города исходя из численности жителей должен применяться единый стандарт. Он поможет точно понять, каких объектов достаточно, каких не хватает – и пригодна ли инфраструктура района для того, чтобы жители района могли вести здоровый образ жизни. Пора такой стандарт разработать", – подвел итог Саблин.

В сентябре 2020 года Сергей Собянин заявил, что количество новых физкультурно-оздоровительных комплексов достигнет порядка 150 через три года. По словам градоначальника, даже в условиях пандемии коронавируса в столице продолжаются строительные работы.

