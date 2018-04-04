ЦСКА сравнял счет со СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина

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Столичный ЦСКА обыграл со счетом 2:1 санкт-петербургский СКА в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу забросили игроки ЦСКА Мэтт Робинсон и Валерий Ничушкин. В команде противников отличился Вячеслав Войнов.

Хоккеисты Илья Ковальчук и Михаил Пашнин подрались в конце второго периода. Они получили по две минуты за грубость.

Счет в серии до четырех побед стал 2:2. Следующий матч в рамках состязания состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге.

Хоккеисты ЦСКА и СКА встречаются в розыгрыше Кубка Гагарина в пятый раз.

Ранее ЦСКА и финский "Йокерит" сыграли рекордный по своей продолжительности матч в плей-офф Кубка Гагарина КХЛ. Чтобы определить победителя, потребовалось провести пять овертаймов.