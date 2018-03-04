На Гребном канале прошел этап мирового тура по сноуборду

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На Гребном канале в пятый раз прошел этап мирового тура по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" Grand Prix de Russie, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участниками соревнования стали более 30 сильнейших спортсменов России, США и Европы, в том числе участники Олимпийских игр и мировые чемпионы.

Победил в соревнованиях француз Янник Буджелал. Второе место занял Карлос Гербер из Швейцарии, а третьим стал российский райдер Александр Смелов.

На соревнованиях по биг-эйру сноубордист разгоняется и прыгает с трамплина высотой 50 метров, выполняя в полете разные трюки. Прыжок тщательно рассчитывается, чтобы он был затяжным и зрелищным, но в то же время безопасным для спортсмена.