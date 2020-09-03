"Спартак" отдал Гуса Тила в аренду "Фрайбургу"

Фото: instagram.com/guustil
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тила в немецкий "Фрайбург". Об этом сообщает РИА Новости.
Трансфер игрока оформлен на правах аренды. Во "Фрайбурге" Тил отыграет один сезон, причем договор предусматривает продление еще на один год. В новой команде голландец будет играть под 14-м номером.
Как рассказал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов, аренда необходима игроку ради игровой практики. Решение было принято совместно с Тилом.
"Тил у нас не играет, а он футболист высокого уровня. Мы решили, что так будет лучше: и клуб, и игрок, и его представитель. Для нас это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево", – объяснил функционер.
Ранее экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в игре против московского "Спартака". Этот матч состоялся в рамках пятого тура РПЛ сезона-2020/2021.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: