"Спартак" отдал Гуса Тила в аренду "Фрайбургу"

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Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тила в немецкий "Фрайбург". Об этом сообщает РИА Новости.

Трансфер игрока оформлен на правах аренды. Во "Фрайбурге" Тил отыграет один сезон, причем договор предусматривает продление еще на один год. В новой команде голландец будет играть под 14-м номером.

Как рассказал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов, аренда необходима игроку ради игровой практики. Решение было принято совместно с Тилом.

"Тил у нас не играет, а он футболист высокого уровня. Мы решили, что так будет лучше: и клуб, и игрок, и его представитель. Для нас это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево", – объяснил функционер.

Ранее экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в игре против московского "Спартака". Этот матч состоялся в рамках пятого тура РПЛ сезона-2020/2021.

