Дзюба и Месси появились в подмосковном "Доме лани"

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Двух детенышей лани, которые появились на свет в вольерном комплексе "Дом лани" Зеленограда, назвали Дзюбой и Месси в честь футболистов сборных России и Аргентины. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Сотрудники "Дома лани" сразу же выбрали малышам имена, даже не смотря на то, что мамы еще прячут своих чад от посторонних глаз.
"Сейчас внимание всего мира приковано к чемпионату мира по футболу и именно этим событием запомнится 2018 год, поэтому сотрудники решили назвать ланят именами знаменитых футболистов – Артема Дзюба и Лионеля Месси, игроков сборной России и Аргентины" – рассказали в пресс-службе.
Ланята Месси и Дзюба появились на свет с разницей в неделю. Родители новорожденных – европейские лани Яшка, Машка и Дашка.
Ранее в Приокско-Террасном заповеднике в Подмосковья новорожденного зубренка также назвали в честь нападающего сборной России – Мудзюба.
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