Молодежная сборная России сыграет с США в полуфинале чемпионата мира

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Молодежная сборная России по хоккею разгромила Словакию в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Матч, прошедший в Ванкувере, завершился со счетом 8:3 (4:0, 3:0, 1:3). В составе сборной России шайбы забросили Денисенко, Старков, Алексеев, Шашков, Костин (2), Слепец и Морозов.

В полуфинале 4 января сборная России встретится с командой США. В другом матче 1/2 финала сыграют Швейцария и Финляндия, которая в четвертьфинале победила хозяев и главных фаворитов турнира сборную Канады.

На групповом этапе сборная России одержала волевую победу над Канадой со счетом 2:1.