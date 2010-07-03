Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

00:45

Матч Футбольной национальной лиги перенесли в Москве

спорт город

Фото: ITAR-TASS/Сергей Фадеичев

Футбольный матч 21-го тура ФНЛ между московским "Торпедо" и клубом "СКА-Хабаровск" был перенесен из-за запрета полиции. Об этом информирует сайт столичного клуба.

"Полиция не согласовала проведение матча на стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, о чем уведомила нас вчера вечером", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что встреча между "Торпедо" и "СКА-Хабаровском" запланирована на 3 ноября. Матч пройдет на стадионе "Спортивный городок" в Лужниках.

Известно, что стадион имени Эдуарда Стрельцова вскоре закроется на реконструкцию. Планируется увеличить вместимость арены до 15 076 мест. Кроме того, на территории стадиона появятся 780 парковочных мест.

Арена после проведения реконструкции будет отвечать всем современным требованиям Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций. На ней планируется проводить футбольные матчи самого высокого уровня.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда станет известен состав команды на ближайшие матчи. Сборной России предстоят два матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года - 16 и 19 ноября.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика