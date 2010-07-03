Матч Футбольной национальной лиги перенесли в Москве

Фото: ITAR-TASS/Сергей Фадеичев

Футбольный матч 21-го тура ФНЛ между московским "Торпедо" и клубом "СКА-Хабаровск" был перенесен из-за запрета полиции. Об этом информирует сайт столичного клуба.

"Полиция не согласовала проведение матча на стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, о чем уведомила нас вчера вечером", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что встреча между "Торпедо" и "СКА-Хабаровском" запланирована на 3 ноября. Матч пройдет на стадионе "Спортивный городок" в Лужниках.

Известно, что стадион имени Эдуарда Стрельцова вскоре закроется на реконструкцию. Планируется увеличить вместимость арены до 15 076 мест. Кроме того, на территории стадиона появятся 780 парковочных мест.

Арена после проведения реконструкции будет отвечать всем современным требованиям Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций. На ней планируется проводить футбольные матчи самого высокого уровня.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда станет известен состав команды на ближайшие матчи. Сборной России предстоят два матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года - 16 и 19 ноября.