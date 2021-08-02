Москва онлайн покажет интервью с тренерами и спортсменами Центра олимпийской подготовки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

3 августа зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят интервью с тренерами, спортсменами и директором Центра олимпийской подготовки Москомспорта. Корреспондент пообщается с профессионалами об Олимпиаде и подготовке спортсменов перед ней.

О подготовке команды к крупным соревнованиям и их распорядке дня расскажут:



директор Центра олимпийской подготовки Москомспорта, мастер спорта по водному поло Иракли Куталадзе;

тренер команды ЦОП Москомспорта по хоккею на траве, бронзовый призер Олимпиады-80 Виктор Депутатов;

тренер ЦОП Москомспорта по бадминтону Игорь Шумилин;

представитель мужской команды ЦСКА по регби Кирилл Кошарин;

спортсмен по гребле на байдарках, олимпийский чемпион Юрий Постригай.