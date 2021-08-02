Посольство Белоруссии запросило у японской стороны информацию о Тимановской

Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya

Посольство Белоруссии в Токио обратилось к японской стороне с просьбой предоставить информацию о белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, сообщает ТАСС.

Ранее в дипведомство республики поступила информация о ситуации, возникшей 1 августа в токийском аэропорту Ханэда с гражданкой Белоруссии Кристиной Тимановской. В тот же день белорусские дипломаты прибыли в аэропорт, чтобы выяснить обстоятельства и оказать белоруске возможную консульско-правовую помощь.

"Так как дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробности, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Беларуси", – говорится в сообщении.

По состоянию на 17:00 (11:00 мск) 2 августа Тимановская в посольство не обращалась.

Ранее сообщалось, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую накануне попытались насильно вывезти из Токио в Минск. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии объяснили решение эмоционально-психологическим состоянием девушки.

При этом ранее спортсменка в социальной сети раскритиковала решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Тимановскую включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом. Замена в эстафете, как заявила легкоатлетка, потребовалась в связи с недопуском ранее заявленных спортсменов.

В результате представительница Белоруссии приехала в аэропорт и обратилась в полицию. По данным МОК, ночь Кристина Тимановская провела там же, а сейчас находится под защитой местных властей.

Евросоюз рассмотрит возможность предоставления политического убежища Тимановской, которая отказалась возвращаться в республику.