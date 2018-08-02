Три российские биатлонистки будут выступать за Украину

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Три российские биатлонистки – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко – начнут выступать под украинским флагом.
Как рассказал глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, изначально атлетки собирались перейти в белорусскую федерацию, но переговоры не достигли успешного завершения.
"Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают", – цитирует главу федерации "Р-Спорт".
Брынзак отметил, что у всех трех девушек родители – граждане Украины, хотя сами спортсменки имеют российское гражданство. Девушки проходят процесс натурализации. Пока девушки представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины только в личном зачете, добавил он.
По завершении чемпионата биатлонистки войдут в сборную. С ними продолжит работать тренер Илья Лопухов.
Рассказова ранее представляла Россию на этапах юниорского кубка IBU и участвовала в мировых первенствах. Бех и Москаленко пока не имеют опыта участия в международных соревнованиях.
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