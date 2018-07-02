Защитник сборной России Жирков пройдет дополнительное обследование из-за травмы

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Защитнику сборной России Юрию Жиркову предстоит дополнительное обследование из-за полученной на матче чемпионата мира по футболу травмы. Врачи подозревают воспаление сухожилия мышцы голени, сообщается в Twitter сборной России.

Представители команды написали, что идет подготовка к матчу с Хорватией. "Проблемы со здоровьем только у Жиркова: у него подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня игрок пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будет определена дальнейшая тактика и сроки лечения", – сказано в сообщении.

Травму Жирков получил во время 1/8 финала ЧМ-2018, в матче против Испании. Игра закончилась победой российской сборной. Основной счет составил 1:1, были разыграны пенальти. Итоговый результат – 4:3 в пользу России. Лучим игроком матча стал Игорь Акинфеев – голкипер команды. После победы шансы сборной на победу в турнире выросли в три раза, по оценкам букмекеров.

7 июля в Сочи в четвертьфинале турнира команда России встретится со сборной Хорватии, которая также в пенальти обыграла датчан.