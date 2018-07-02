Милонов назвал язычеством идею установить памятник вратарю сборной РФ Акинфееву

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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложения установить памятник вратарю сборной РФ по футболу Игорю Акинфееву после победы над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Да какие памятники, не надо ничего, что вы! Это какое-то язычество сектантское, не нужно, оно навредит", – заявил Милонов Агентству "Москва". Так парламентарий отреагировал на идею пользователей соцсетей отметить заслуги голкипера российской команды в ходе встречи с испанцами.

Миронов подчеркнул, что чаще всего "это как раз те же самые люди, которые месяц назад всякие гадости про нашу сборную публиковали". "Многие из этих негодяев сегодня говорят про памятники", – с негодованием добавил парламентарий. Он также призвал поддерживать команду и после побед, и после поражений.

В воскресенье, 1 июля, российская команда одержала победу над Испанией в серии послематчевых пенальти. Тогда Акинфеев сумел отразить два одинадцатиметровых удара от Коке и Яго Аспаса.

В соцсетях болельщики бурно поздравляли сборную с победой и даже высказали идею поставить Акинфееву памятник, например, монумент ноге вратаря.

Ранее Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком матча Россия – Испания. Его сейв после удара Яго Аспаса в FIFA назвали лучшим моментом 18-го дня чемпионата.