Боксер Саитов поддержал инициативу Разворотневой о бесплатных секциях для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поддержал инициативу члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой открыть бесплатные кружки и секции для детей. По мнению правозащитницы, занятия спортом должны быть доступны подрастающему поколению во всех регионах России и не зависеть от размера дохода семьи.
"В наше время, когда я начинал заниматься спортом, все секции были бесплатными. Поэтому у меня была возможность ходить не в одну спортивную секцию, а сразу в несколько, выбирать из возможных видов спорта тот, к которому лежит душа и есть способности, – рассказал Саитов. – В бокс я пришел в 8 лет, до этого занимался плаваньем, футболом, хоккеем и борьбой. Именно потому, что у меня был выбор, возможность искать себя в спорте в разных направлениях, я нашел себя в боксе. Безусловно, это – судьба".
По мнению двукратного олимпийского чемпиона, сегодня, когда большинство кружков и секций платные, не все родители могут позволить заниматься своему ребенку спортом. Но именно такие дети, как правило, добиваются отличных результатов благодаря тому, что они наиболее целеустремленные и мотивированные.
Ранее Разворотнева предложила возводить в городе многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготникам. Для остальных жителей столицы член Общественной палаты рекомендовала установить цену на машино-место в пределах 150–300 тысяч рублей или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.
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