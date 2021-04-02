Регистрация на спартакиаду "Моспром" начнется 19 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Зарегистрироваться на спартакиаду "Моспром" 2021 года можно с 19 апреля. В ней будут участвовать работники столичных предприятий и студенты профильных вузов. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2021 году соревнования пройдут по 10 спортивным дисциплинам.
Он также добавил, что спартакиада будет проходить уже в третий раз.
"Прошлогодние состязания, которые состоялись с соблюдением всех мер предосторожности в условиях пандемии, собрали более трех тысяч участников – это представители 15 профильных вузов и 106 предприятий Москвы. Надеемся, что в этот раз желающих испытать свои силы будет еще больше", – приводит пресс-служба слова заммэра.
Отмечается, что в период с 17 июля по 12 сентября пройдут соревнования. В итоге определят восемь лучших команд столичных предприятий, а также восемь команд вузов. Они будут участвовать в финале, который пройдет в "Лужниках" 25 сентября 2021 года.
Ранее сообщалось, что 5 апреля Москва открывает беговой сезон. Первый марафон пройдет в "Лужниках", дистанция будет составлять 5 километров.
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