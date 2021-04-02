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Спорт

16:16

Летнюю Универсиаду перенесли на 2022 год

спорт

Фото: ТАСС/Zheng Huansong/Zuma

Летняя Универсиада, которая должна была пройти в китайском Чэнду в этом году, перенесена на 2022-й. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).

Игры должны были состояться с 18 по 29 августа. Однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести мероприятие.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил ограничение по числу зрителей на матчах чемпионата Европы. Ранее можно было заполнять не более 30% от вместительности каждой конкретной арены.

Предыдущее решение было принято в октябре 2020 года. В УЕФА также отметили, что решение по допуску зрителей на арены по-прежнему остается за местными властями.

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