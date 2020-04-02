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Спорт

20:08

Все тренировки на подмосковной базе "Новогорск" прекратили

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В учебно-тренировочном центре "Новогорск" прекратили все тренировочные мероприятия, передает Агентство "Москва" заявление министерства спорта РФ.

До этого сообщалось, что COVID-19 подтвердился у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного из членов команды.

"Все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу для самоизоляции по месту жительства", – сказали в пресс-службе Минспорта.

По последним данным, тренера перевели в режим домашней самоизоляции. Отмечается, что на подмосковной базе осталась сборная России по художественной гимнастике. Всех ее участников изолировали, они находятся под наблюдением медиков.

В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

Ранее стало известно, что власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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