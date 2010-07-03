Российских спортсменов могут лишить аккаунтов в соцсетях

Лыжникам хотят запретить пользоваться соцсетями во время Олимпиад и мировых чемпионатов. Главный тренер российской сборной Елена Вяльбе считает, что ничто не должно отвлекать спортсменов, иначе о золотых медалях можно забыть. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.