Сноубордистка из РФ стала самой юной чемпионкой мира в параллельном слаломе

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На чемпионате мира по сноуборду в Рогле золотую медаль в параллельном слаломе завоевала россиянка София Надыршина, сообщает РИА Новости.

Она опередила в решающем заезде немку Рамону Хофмайстер. Надыршина стала самой юной чемпионкой мира в данной дисциплине, в мае ей исполнится 18 лет.

Тройку лидеров замкнула еще одна представительница Германии Селина Йорг. Россиянка Наталья Соболева на стадии 1/4 финала выбыла из борьбы.

Ранее стало известно, что сборная России в составе Александра Большунова и Глеба Ретивых завоевала третье место в мужском командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Российские спортсмены смогли пройти дистанцию за 15 минут и 3,83 секунды.