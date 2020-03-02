Тарасова высказалась о решении Сотниковой завершить карьеру

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу решения олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить карьеру. Об этом специалист написала в своем Instagram.

Тарасова отметила достижения спортсменки, выделив среди них золотую медаль Олимпийских игр.

"Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена", – обратилась тренер к фигуристке.

В качестве напутствия Тарасова пожелала Сотниковой успехов в жизни, а также здоровья.

"Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова!", – заключила тренер.

О завершении карьеры олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой стало известно в понедельник, 2 марта. Спортсменка сообщила, что решение вызвано состоянием здоровья.

Президент Федерации спортивных журналистов назвал решение Сотниковой ожидаемым. При этом он выразил уверенность, что спортсменку ждет интересная карьера.