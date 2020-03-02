Минспорт РФ не будет расширять врачебный штаб перед Олимпиадой в Токио

02 марта, 19:25
Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Министерство спорта РФ не намерено расширять врачебный штаб, который будет работать на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Численность медицинских работников, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, останется прежней, передает Агентство "Москва" заявление министра спорта РФ Олега Матыцина.
"Прежде всего будет тщательно осуществляться контроль состояния здоровья спортсменов", – сказал Матыцин. По его словам, главной задачей является то, чтобы к спортивному событию были все готовы, в том числе тренеры, персонал. Министр спорта уточнил, что продолжается сотрудничество с министерством здравоохранения, Федеральным медико-биологическим агентством.
Обсуждаются вопросы, которые связаны с обеспечением антидопингового состояния участников Олимпийских игр и их самочувствием. XXXII летние Олимпийские игры начнутся в столице Японии 24 июля и продлятся до 9 августа этого года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавируса, получившего название COVID-19, достигло 80 тысяч. Жертвами стали порядка 2,9 тысячи человек.
2 марта стало известно, что у вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.
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