Путин объявил Универсиаду в Красноярске открытой

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Владимир Путин объявил открытой зимнюю Универсиаду в Красноярске.

"Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, удивительных, красивых, ярких побед. Объявляю XXIX Всемирную зимнюю универсиаду открытой", – сказал глава государства на церемонии открытия.

Президент в своей речи выразил уверенность, что дни, проведенные в Красноярске, запомнятся спортсменам и болельщикам на всю жизнь и войдут в историю мирового спорта.

В Красноярске Владимир Путин пробудет два два. В воскресенье, 3 марта, он побывает в Деревне Универсиады на проспекте Свободный и посетит одно из соревнований. На этот день запланированы соревнования по хоккею с шайбой, по хоккею с мячом у мужчин и у женщин, а также керлинг.

Универсиада-2019 будет проходить до 12 марта. На соревнованиях разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Представлено 11 видов спорта: биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, сноуборд, лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах, фристайл, шорт-трек, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, фигурное катание.

Обозреватель портала Москва 24 рассказал о наиболее важных видах, за которыми стоит наблюдать в ближайшие дни.

Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Название "универсиада" происходит от слов "университет" и "олимпиада".