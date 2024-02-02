РУСАДА попросит CAS сохранить конфиденциальность полного решения по делу Валиевой

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с большой долей вероятности будет просить Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения по делу Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

В Агентстве подчеркнули, что с уважением относятся к правам спортсменов и в данном случае сделают все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица. Полный текст решения уже получен, с ним знакомятся юристы.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. Там подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Позже ISU присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.

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