Сборная России по хоккею с мячом в 12-й раз выиграла чемпионат мира

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Сборная России по хоккею с мячом одержала победу над командой Швеции. Финал чемпионата мира по этому виду спорта проходил в Швеции, в Венерсборге.

Основное время встречи завершилось со счетом 5:5. Было назначено дополнительное время, и решающий гол забил Алмаз Миргазов.

Третье место с чемпионата забрала команда Финляндии. Она победила сборную Казахстана со счетом 8:2.