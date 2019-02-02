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Российский голкипер клуба "Тампа Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

"Тампа" на выезде победила "Нью-Йорк Айлендерс" по буллитам – 1:0 (основное время матча закончилось со счетом 0:0). Василевский отразил 36 бросков и провел четвертый "сухой" матч в сезоне.

Второй звездой дня стал форвард "Питтсбурга" Джейк Генцел, на счету которого две шайбы в матче с "Оттавой" (5:3).

Третьей звездой дня признан нападающий "Чикаго" Патрик Кейн – он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в игре с "Баффало" (7:3).

В конце января форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в игре против "Торонто" набрал 1179-е очко в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги и повторил рекорд российских игроков, установленный Сергеем Федоровым.