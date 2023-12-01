Винер прокомментировала отказ European Gymnastics допустить россиян до турниров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение Генассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) не допускать атлетов из РФ на состязания под своей эгидой не было неожиданным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер.

"Отказ генассамблеи European Gymnastics допустить российских и белорусских спортсменов на свои старты не стал для меня неожиданным", – поделилась она.

Атлеты из РФ и Белоруссии были отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.

В пятницу, 1 декабря, стало известно, что European Gymnastics проголосовала против возвращения россиян и белоруссов на мировые турниры с 1 января 2024 года.

Из этого следует, что организация не выполнила предписание Международной федерации гимнастики (FIG). Последняя еще в июле допустила спортсменов из России и Белоруссии до состязаний.

FIG позже выпустила перечень критериев допуска для россиян и белорусов. Так, у команд не должно быть связей с армией РФ или силовыми структурами. Кроме того, они не должны выступать в поддержку спецоперации.

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