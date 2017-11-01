Журова назвала неожиданным решение отстранить российских лыжников от ОИ

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Депутат Госдумы Светлана Журова назвала неожиданным решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно дисквалифицировать российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.

"Нужно понять, что именно им инкриминируют. Идет речь о поцарапанных баночках или обнаружении допинга в пробах. Ведь сейчас никто уже не может понять, кто нанес эти царапины", – заявила Журова.

Бывшая конькобежка также выразила сомнения в том, что были обнаружены следы допинга. Вместе с тем, Журова отметила, что будет сложно доказать невиновность спортсменов, сообщает RT.

"Кстати, раньше любое повреждение банки оставалось на совести WADA (Всемирного антидопингового агентства), и такая проба вообще могла быть признана недействительной", – добавила Журова.

Ранее стало известно, что Легкова и Белова пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Также спортсменов лишили медалей ОИ в Сочи. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне.