Российскую сборную лишили серебра на ОИ-2014 в лыжной эстафете

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Мужскую сборную России по лыжным гонкам лишили серебряной медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафетной гонке 4х10 километров.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) после того, как один из участников эстафетной четверки – Александр Легков – был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Легкова, а также Евгения Белова пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Также спортсменов лишили медалей ОИ в Сочи.

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